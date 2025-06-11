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Fenerbahçe, Ounahi için harekete geçti

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi için kulübüne teklif yaptı.

calendar 11 Haziran 2025 08:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Ounahi için harekete geçti
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Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe için Fransa'dan dün bir iddia ortaya atıldı.

La Provence'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bonservisi Marsilya'da olan ancak sezonu Yunan ekibi Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Azzedine Ounahi için harekete geçti.

Haberde; Fenerbahçe'nin Faslı orta saha ile ilgilendiği ve Marsilya'ya teklif yaptığı yazıldı.


Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin yanı sıra; Olympiakos ve AEK'nın oyuncu için nabız yokladıkları vugulandı.

Panathinaikos'un da satın alma opsiyonunu kullanabileceği belirliyor.

Marsilya ise 25 yaşındaki Faslı orta saha için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

EN SKORER DÖNEMİ

2024 yaz transfer döneminde Panathinaikos'a kiralık olarak giden Ounahi, futbol kariyerindeki en skorer dönemini Yunanistan ekibinde yaşadı.

25 yaşındaki orta saha çıktığı maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, 7 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.


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