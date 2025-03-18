Fenerbahçe Opet'ten Türkiye Kupası'nda 40 sayı fark!

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Nesibe Aydın'ı 97-57'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'ten Türkiye Kupası'nda 40 sayı fark!
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18 Mart 2025 16:35
Son güncelleme 18 Mart 2025 16:47
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 40 sayı farkla 97-57 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. 

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orkun Yurttaş, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 8, Merve Arı 4, Nared 14, Serfa 6, Wallace, Sevgi Tonguç 5, Merve Uygül 4, İlayda Güner 8, Elif Çayır 3

Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 6, Williams 16, Meesseman 17, Sabally 16, Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır 7, Selen İrem Baş 1, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 15-23

Devre: 29-51

3. Periyot: 40-74

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