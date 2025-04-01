Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya büyük fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk etti.



Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 91-42 kazandı.



1. periyot: 27-14

Devre: 56-21

3. periyot: 75-33



YARI FİNALE NASIL GELDİLER?



Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



2. MAÇ 3 NİSAN'DA



Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.



