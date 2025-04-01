Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya büyük fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya büyük fark!
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01 Nisan 2025 19:26
Son güncelleme 01 Nisan 2025 19:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 91-42 kazandı.

1. periyot: 27-14
Devre: 56-21
3. periyot: 75-33

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

2. MAÇ 3 NİSAN'DA

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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