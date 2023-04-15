Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet deplasmanda rahat kazandı!
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15 Nisan 2023 16:15
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Umut Maden

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne (Elif Olca Mızrakçı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Ayça İsmailçebioğlu)

Fenerbahçe Opet: Vuchkova, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç, Lazareva, Meliha Diken (Cansu Çetin, Vargas, Gizem Örge, Carneiro, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar)

Setler: 25-21, 15-25, 18-25, 18-25

Süre: 89 dakika (23, 23, 21, 22)

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