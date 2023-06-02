Fenerbahçe'nin zoraki lideri Arda Güler

Fenerbahçe'de mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sezonu inişli çıkışlı geçirdi. Sezonun ilk yarısında yoğun Avrupa, Süper Lig fikstürü vardı. Sarı-lacivertliler 18 maçın altısında puan kaybetti; dört kez yenildi, iki de beraberlik yaşandı.
İkinci devrede işi daha sıkı tuttu. Fenerbahçe, bir yenilgi ve üç beraberlikle sadece dört maçta puan kaybetti; şampiyon Galatasaray ise üç maçta... Peki acaba Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha fazla puan toplanmasında Arda Güler'in ne kadar etkisi oldu? Elimizdeki veriler Arda Güler'in yanında.
1- ARDA GÜLER SAHADA, FENERBAHÇE KARDA: Ligin ilk yarısında lig maçlarında sadece 45 dakika oynayan Arda Güler iki golünü de farka gittikleri Kasımpaşa maçında attı. Genç yıldız. ikinci devrede ise 10'u ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev aldı. 4 farklı maçta skora katkı yaptı.
2- YAŞI GENÇ, FUTBOLU BÜYÜK: Arda Güler, 18 yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmeyen, liderliği üstlenen bir isim. Oyunu kurma, atağın yönünü değiştirme, pas kalitesi, çalım becerisi ve savunma yardımı gibi birçok noktada performans verdi.
3- İKİ MAÇTA EN BÜYÜK UMUT: Fenerbahçe, iki teselli maçına dikkatini çevirdi. İlk hedef, Galatasaray'ı deplasmanda yenmek. Ardından 9 yıllık kupa hasretini dindirmek için rota Türkiye Kupası olacak. Arda Güler ise Jorge Jesus'un en büyük kozu durumunda.
ALİ KOÇ'UN KONUŞMASI ETKİLİ OLDU
Arda Güler'in ikinci devrede daha fazla forma giymesinin altında, eksiklerini gidermek için yaptığı idmanlar, beslenmesinden dinlenmesine yoğun bir profesyonel disipline girmesinin etkisi kadar Başkan Ali Koç'un da katkısı var.
Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaptığı ve Arda'nın daha fazla oynamasını istediği konuşma, genç yıldızın süre almasına yardımcı oldu. Fenerbahçe Başkanı, önemli teklifler alan Arda Güler'i takımda tutmak için de çalışıyor.
İkinci devrede işi daha sıkı tuttu. Fenerbahçe, bir yenilgi ve üç beraberlikle sadece dört maçta puan kaybetti; şampiyon Galatasaray ise üç maçta... Peki acaba Fenerbahçe'nin ikinci yarıda daha fazla puan toplanmasında Arda Güler'in ne kadar etkisi oldu? Elimizdeki veriler Arda Güler'in yanında.
1- ARDA GÜLER SAHADA, FENERBAHÇE KARDA: Ligin ilk yarısında lig maçlarında sadece 45 dakika oynayan Arda Güler iki golünü de farka gittikleri Kasımpaşa maçında attı. Genç yıldız. ikinci devrede ise 10'u ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev aldı. 4 farklı maçta skora katkı yaptı.
2- YAŞI GENÇ, FUTBOLU BÜYÜK: Arda Güler, 18 yaşına rağmen sorumluluk almaktan çekinmeyen, liderliği üstlenen bir isim. Oyunu kurma, atağın yönünü değiştirme, pas kalitesi, çalım becerisi ve savunma yardımı gibi birçok noktada performans verdi.
3- İKİ MAÇTA EN BÜYÜK UMUT: Fenerbahçe, iki teselli maçına dikkatini çevirdi. İlk hedef, Galatasaray'ı deplasmanda yenmek. Ardından 9 yıllık kupa hasretini dindirmek için rota Türkiye Kupası olacak. Arda Güler ise Jorge Jesus'un en büyük kozu durumunda.
ALİ KOÇ'UN KONUŞMASI ETKİLİ OLDU
Arda Güler'in ikinci devrede daha fazla forma giymesinin altında, eksiklerini gidermek için yaptığı idmanlar, beslenmesinden dinlenmesine yoğun bir profesyonel disipline girmesinin etkisi kadar Başkan Ali Koç'un da katkısı var.
Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaptığı ve Arda'nın daha fazla oynamasını istediği konuşma, genç yıldızın süre almasına yardımcı oldu. Fenerbahçe Başkanı, önemli teklifler alan Arda Güler'i takımda tutmak için de çalışıyor.