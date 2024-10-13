Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko için yaş sadece bir sayı!

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki kaptanı yıllara adeta meydan okuyor. Bosna Hersek'in önceki akşam Almanya ile oynadığı maçta milli forma altındaki 67. golünü kaydeden deneyimli futbolcu sahanın en başarılı isimlerinden biriydi. Rüdiger, Dzeko için, "Üst seviye, en iyi oyuncu" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko için yaş sadece bir sayı!
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13 Ekim 2024 10:15
Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını milli takımda da sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcu, Bosna Hersek'in önceki akşam Almanya ile karşılaştığı milli maçta takımının yıldızıydı. Attığı golle takımını maça ortak etse de Bosna Hersek güçlü rakibine 2-1 mağlup oldu. Maç sonu Bosnalı taraftarlar mücadelelerinden dolayı takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.

RÜDİGER: "EN İYİ OYUNCU"

Sahanın her yerinde olan, oyun kuran ve golünü atan 38 yaşındaki Dzeko'ya maç sonu büyük övgüler vardı. Bunlardan biri maçta karşı karşıya geldiği Alman savunmacı Antonio Rüdiger'di. Real Madrid'de forma giyen deneyimli stoper, Dzeko için "Üst seviye, en iyi oyuncu" ifadelerini kullandı.

NAGELSMANN HAKLI ÇIKTI

Maç öncesi ise Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Edin Dzeko'nun büyük bir adı, harika bir özgeçmişi ve mükemmel bir kariyeri var. 38 yaşında olmasına rağmen çok tehlikeli bir golcü. Eskisi kadar hızlı olmasa da inanılmaz derecede akıllı. Ceza sahası içinde ve geçiş oyununda çok iyi hareket ediyor. Hala rakipler için büyük bir tehdit" yorumunu yapmıştı.

Alman teknik adamın bu öngörüsü de maçta doğu çıktı. Edin Dzeko milli formayla 137. maçını Almanya'ya karşı oynarken 67 gole ulaşmayı başardı.

YÜKSEK PERFORMANS

Bu sezon Youssef En Nesyri transferi sonrası ikinci golcü olarak düşünülen Edin Dzeko formayı yine bırakmadı. Bosna Hersekli forvet, Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlamanın yanında oyun aklı olarak da önemli işler yapmayı sürdürüyor.

Nesyri'nin hala tam olarak alışamadığı ve performans vermediği sistemde Dzeko adeta sigorta oldu. Dzeko kritik maçlardaki performansıyla takımı ayakta tutan isimlerden biri olarak hep üst düzey performans sergiledi. Jose Mourinho'nun milli ara sonrası da Dzeko'ya 11'de görev vermesi bekleniyor.

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