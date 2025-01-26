Fenerbahçe'nin yeni hedefi Faye!

Fenerbahçe, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Faye!
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26 Ocak 2025 22:47
Diego Carlos'u kadrosuna katan ve Milan Skriniar'ı resmiyete dökmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Rennes forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin genç stoper için planının kalıcı transfer olduğu öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan Rennes'e katılan Faye'nin de 10 maçta süre bulmasının ardından Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Rennes Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin Faye'nin ayrılığına karşı olmadığı ancak genç stoperin olası ayrılığından önce yeni bir stoper talebi olduğu kaydedildi.

Rennes ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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