Fenerbahçe'nin sorunu; 'bitirme'

Fenerbahçe'de bitiricilik ve hatalı son pas sorunu devam ediyor.
Hatayspor maçında 51 kez ceza sahasında topla buluşan ve 4.07 XG gol beklentisi oranı yakalayan sarı lacivertliler, girdiği pozisyonlar cömertçe harcadı. 8'i isabetli 16 şut çekti, 1 şutu direkten döndü, 1 penaltı kaçırdı, 8 net gol pozisyonundan da yararlanamadı.
Takım savunması anlamında iyi bir maç çıkaran sarı-lacivertliler, rakibe sadece 2 isabetli şut çektirirken 0.3 XG gol beklentisi oranında rakibini tutmayı başardı.
Hatayspor maçında 51 kez ceza sahasında topla buluşan ve 4.07 XG gol beklentisi oranı yakalayan sarı lacivertliler, girdiği pozisyonlar cömertçe harcadı. 8'i isabetli 16 şut çekti, 1 şutu direkten döndü, 1 penaltı kaçırdı, 8 net gol pozisyonundan da yararlanamadı.
Takım savunması anlamında iyi bir maç çıkaran sarı-lacivertliler, rakibe sadece 2 isabetli şut çektirirken 0.3 XG gol beklentisi oranında rakibini tutmayı başardı.