Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'de deplasmanda Charleroi'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2025 22:35
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'in 26. haftasında deplasmanda Charleroi ile karşılaştı.

Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. 

Anderlecht'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Luis Vazquez kaydetti.

Bu sonucun ardından 45 puana ulaşan Anderlecht, 4. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Charleroi ise 8. sırada konumlandı.
 FENERBAHÇE İLE RÖVANŞ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery