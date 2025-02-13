Fenerbahçe'nin Mitchell planı 'şimdilik' rafa kalktı!

Ara transferde sol bek arayan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco'nun oyuncu ile görüştüğü ancak Tyrick Mitchell'ın Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin Mitchell planı 'şimdilik' rafa kalktı!
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13 Şubat 2025 09:32
Son güncelleme 13 Şubat 2025 09:33
Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.

KONTRATI BİTİYOR

Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor.

Sarı- Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon için görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

29 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.


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