Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor. İşte gündemdeki oyuncular ve son iddialar:





SUAREZ VE ISCO İÇİN BİLGİ ALINDI



Sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı.



ABOUBAKAR VE TALISCA İÇİN NABIZ YOKLANDI



Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için de nabız yoklandı. Talisca ile başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü iddialar arasında. Al Nassr'da oynayan iki yıldızın da sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler resmileştirilecek.



VEDAT MURİQİ ŞU AN İÇİN BEKLEMEDE



İtalya'dan Vedat Muriqi iddiası geldi. Eski golcü şu an için beklemede.



LARIN İLE GÖRÜŞME YAPILABİLİR



Beşiktaş'tan ayrılacak olan Cyle Larin'i ise menajeri önerdi. Bir görüşme yapılabilir.



