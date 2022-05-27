Fenerbahçe'de Berke Özer'in yeni sözleşme imzalamaması ve ayrılması sonrasında sarı lacivertliler yedek kaleci olarak Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat'ı listesine aldı.



Berke Özer, yayınladığı mesajla Fenerbahçe'ye resmen veda etti. Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır ile rekabete girecek yerli ve tecrübeli bir kaleci için transferde son aşamaya geldi.



Yönetim, altyapıdan yetişen ve şu anda Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran ile Gent'le sözleşmesi sona eren Sinan Bolat'la her konuda anlaşma sağladı. Bu ikiliden birine imza attırılacağı öğrenildi.



