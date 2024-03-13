Fenerbahçe'nin kader haftası

Pendikspor engelini aşıp şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, sezonun en kritik haftalarından birini yaşayacak.
Perşembe günü Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint Gilloise'yı ağırlayacak sarı lacivertliler, pazar günü ise ligde Trabzonspor'a konuk olacak.
Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk istediğini dile getiren teknik patron İsmail Kartal, kader haftası olarak gördüğü sürece büyük önem veriyor.
Tecrübeli hoca; futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Union Saint Gilloise karşısında ilk maçta aldığımız skora güvenmeyin. Play-Off turunda E.Frankfurt'u deplasmanda yenerek elediler. Turu geçip Trabzon deplasmanına moralli çıkalım. Orada alacağımız bir galibiyet bize hem öz güven kazandıracak hem de Galatasaray'ın üzerine stres yükleyecek" ifadelerini kullandı.
Perşembe günü Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint Gilloise'yı ağırlayacak sarı lacivertliler, pazar günü ise ligde Trabzonspor'a konuk olacak.
Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk istediğini dile getiren teknik patron İsmail Kartal, kader haftası olarak gördüğü sürece büyük önem veriyor.
Tecrübeli hoca; futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Union Saint Gilloise karşısında ilk maçta aldığımız skora güvenmeyin. Play-Off turunda E.Frankfurt'u deplasmanda yenerek elediler. Turu geçip Trabzon deplasmanına moralli çıkalım. Orada alacağımız bir galibiyet bize hem öz güven kazandıracak hem de Galatasaray'ın üzerine stres yükleyecek" ifadelerini kullandı.
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