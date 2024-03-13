Fenerbahçe'nin kader haftası

Hem Avrupa'da hem ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kritik bir süreçten geçecek. Teknik direktör İsmail Kartal, Union Saint Gilloise'yı eleyip pazar günü de deplasmanda Trabzon'u yenerek iki kulvarda da yola emin adımlarla devam etmek istiyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kader haftası
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13 Mart 2024 12:04
Pendikspor engelini aşıp şampiyonluk yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, sezonun en kritik haftalarından birini yaşayacak.

Perşembe günü Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint Gilloise'yı ağırlayacak sarı lacivertliler, pazar günü ise ligde Trabzonspor'a konuk olacak.

Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk istediğini dile getiren teknik patron İsmail Kartal, kader haftası olarak gördüğü sürece büyük önem veriyor.

Tecrübeli hoca; futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Union Saint Gilloise karşısında ilk maçta aldığımız skora güvenmeyin. Play-Off turunda E.Frankfurt'u deplasmanda yenerek elediler. Turu geçip Trabzon deplasmanına moralli çıkalım. Orada alacağımız bir galibiyet bize hem öz güven kazandıracak hem de Galatasaray'ın üzerine stres yükleyecek" ifadelerini kullandı.  

 

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