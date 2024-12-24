Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu!

Rıdvan Dilmen katıldığı programda Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki sürprizini açıklarken 'bugün yarın geliyor' diyerek net bir ifade kullandı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu!
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24 Aralık 2024 08:52
Süper Lig'de ilk devreyi Eyüp Spor deplasmanında alınan beraberlikle kapatan Fenerbahçe"e kış transfer dönemi heyecanı başladı. Sarı-lacivertli ekibin yapacağı ilk transfer, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından duyuruldu.

Dilmen, hem orta saha hem de savunma bölgesine takviye planlandığını belirtirken, ilk transferin "bugün yarın" gelebileceğini ifade etti.

"TALISCA'YI BUGÜN YARIN GETİRİYOR"

HT Spor ekranlarında yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefinin Anderson Talisca olduğunu açıkladı. Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Ayrıca muhtemelen bir stoper transferi de yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"SATIN ALMA OPSİYONLU BİR ANLAŞMA"

Dilmen, Talisca transferine ilişkin detayları paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu hamleler Eyüp maçı öncesinde planlanmıştı. Ancak bu stratejiye sadık kalınacağını ve Talisca'nın getirileceğini düşünüyorum. Transferin muhtemelen satın alma opsiyonlu bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceğini söyleyebilirim."


TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı Oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.   

 
 

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