Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncudan flaş sözler!

Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertli kulübün gündeminde yer alan Cristian Medina'nın antrenmanda söylediği sözler gündem oldu.
"ŞİMDİ AYRILMAM GEREKİYOR"
Tyc Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki orta saha, yakın arkadaşı Merentiel'e, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." derken görüntülendi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Arjantin ekibinden ayrılmak isteyen genç orta saha için Fenerbahçe, 11 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Boca, bu teklifi geri çevirdi.
Serbest kalma maddesi 20 milyon euro olan oyuncu ile İtalyan ekibi Fiorentina da ilgileniyor.
Boca Juniors'ta toplamda 153 maça çıkan Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Sarı lacivertli kulübün gündeminde yer alan Cristian Medina'nın antrenmanda söylediği sözler gündem oldu.
"ŞİMDİ AYRILMAM GEREKİYOR"
Tyc Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki orta saha, yakın arkadaşı Merentiel'e, "Şimdi ayrılmazsam bir daha ayrılamam. Ömürlük bir sözleşme imzalamam gerekiyor." derken görüntülendi.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Arjantin ekibinden ayrılmak isteyen genç orta saha için Fenerbahçe, 11 milyon euroluk bir teklif yaptı ancak Boca, bu teklifi geri çevirdi.
Serbest kalma maddesi 20 milyon euro olan oyuncu ile İtalyan ekibi Fiorentina da ilgileniyor.
Boca Juniors'ta toplamda 153 maça çıkan Medina, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.