Fenerbahçe'nin gündemindeki Saldanha sakatlıktan kurtulamıyor

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı oyuncu Matheus Saldanha, sakatlık derdinden kurtulamıyor.
Sırp Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen Brezilyalı oyuncu, 9 Mart'ta oynanan Kızılyıldız maçında yaşadığı sakatlıktan hala kurtulamadı.
2-2 biten maçta takımının 1 golünü kaydeden 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon sahalara dönme ihtimali düşük olarak görülürken, bu durumun oyuncunun transfer sürecini de etkilemesi bekleniyor.
Bu sezon Partizan formasıyla 28 resmi maça çıkan Saldanha, bu maçlarda 17 gol 4 asistlik performans gösterdi.
Sırp Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen Brezilyalı oyuncu, 9 Mart'ta oynanan Kızılyıldız maçında yaşadığı sakatlıktan hala kurtulamadı.
2-2 biten maçta takımının 1 golünü kaydeden 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon sahalara dönme ihtimali düşük olarak görülürken, bu durumun oyuncunun transfer sürecini de etkilemesi bekleniyor.
Bu sezon Partizan formasıyla 28 resmi maça çıkan Saldanha, bu maçlarda 17 gol 4 asistlik performans gösterdi.
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