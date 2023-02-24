Fenerbahçe'nin Galatasaray planı!

Zirve yarışında kayba tahammülü olmayan F.Bahçe, Konya maçında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Galatasaray planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2023 13:02
Teknik direktör Jorge Jesus önceki gün sosyal medya hesabından, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" paylaşımı yapmıştı...

Portekizli, öğrencilerini de bu yönde motive ediyor. Konya maçını kazanmalarının şart olduğunu belirten tecrübeli hoca 3 puanın kendilerine hem moral olacağını hem de Galatasaray ile farkı azaltacaklarını dile getirdi...

Öte yandan idmanların temposu yükseliyor. Oyuncuların sezon başındaki rekabet ortamına dönmesi, Jesus'un kadro seçiminde elini güçlendirdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ