Fenerbahçe'nin Galatasaray planı!

Teknik direktör Jorge Jesus önceki gün sosyal medya hesabından, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" paylaşımı yapmıştı...



Portekizli, öğrencilerini de bu yönde motive ediyor. Konya maçını kazanmalarının şart olduğunu belirten tecrübeli hoca 3 puanın kendilerine hem moral olacağını hem de Galatasaray ile farkı azaltacaklarını dile getirdi...



Öte yandan idmanların temposu yükseliyor. Oyuncuların sezon başındaki rekabet ortamına dönmesi, Jesus'un kadro seçiminde elini güçlendirdi.





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