Fenerbahçe'nin final kabusu sürüyor!

Misli.com Sultanlar Ligi final serisini 3-2 kaybedip şampiyonluktan olan Fenerbahçe son dönemde yitirdiği finallerle dikkat çekiyor. Camiayı derinden etkileyen 2005-06 yılında Denizli'de son maçta kaybedilen şampiyonlukla başlayan sendrom, 2009- 10'da son maçta Trabzon'u yenemeyerek şampiyonluğun kaptırılmasıyla travmaya dönüşmüştü.



Kadıköy'de Sivas'ı yenemedi



Futbolda ağır darbelerden biri de 2011-12 sezonunda oynanan play-off maçında Galatasaray'la 0-0 berabere kalınarak son maçta yine şampiyonluğun yitirilmesiyle yaşanmıştı. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu ile seri yakalayan ve Beşiktaş'ın peş peşe puan kaybetmesiyle evinde Sivas karşısına final maçına çıkan Kanarya 2-1 yenilerek şampiyonluğu ezeli rakibine teslim etti. Fenerbahçe, yine geçen yıl basketbolda şampiyonluk final serisinde Anadolu Efes'e üç maç yenilip şampiyonluğu kaybetmişti.



Bu yıl aynı sorun devam ediyor



Fenerbahçe bu sezon da son 1 aylık periyotta önce kadın voleybolda Kupa Voley finalinde Vakıfbank'a 3-2 yenilerek kupa şampiyonluğunu kaybetti, ardından Türkiye Kupası'nın finalinde Yenişehir Belediyesi'ne yenilip kupayı yitirdi. Sonra Euroleague finalinde Fenerbahçe, Sopron'a seyircisi önünde yenilip en büyük kupayı kaybetti. Fenerbahçe Beko da Türkiye Kupası'nı rakibi Anadolu Efes'e kaptırdı. Önceki akşam da finalde Vakıfbank'a 3-0 yenilen Sarı Melekler Sultanlar Ligi şampiyonluğundan oldu.



Teselliyi basketbolda arıyor



Sarı lacivertlilerin futbolda lig ikinciliği, basketbolda ise kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluk şansı devam ediyor. Futbolda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Kanarya, Konya'nın 5 puan önünde yer alıyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde 2-0 öne olan Fenerbahçe Safiport yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek finalinin ilk maçında yarın Bursa ile oynayacak.



UZMAN GÖRÜŞÜ: ŞAMPiYONLUK HEDEFi BÜYÜK BASKI YARATIR



Uzm. Klinik Psikolog İpek Özaktaç: "Kazanma, şampiyon olma hedefi büyük baskı yaratır. Baskıyla beyindeki korku ve kaygı duygularının bulunduğu amygdala isimli merkez normal işleyişi dışına çıkarak daha yoğun şekilde aktif hale gelir. Dolayısıyla düşünce, duygu ve davranış sistemi etkilenir ve kişi konsantrasyonunu kaybederek hatalar yapmaya başlar."



FENERBAHÇE'NiN SON MAÇLARDA KAYBETTiĞi ŞAMPiYONLUKLAR



FUTBOL



2005-06 Denizli-Fenerbahçe 1-1 Galatasaray şampiyon oldu.



2009-10 Fenerbahçe-Trabzon 0-0 Kupa Bursa'ya kaptırıldı.



2011-12 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Şampiyonluk Galatasaray'a gitti.



2020-21 Fenerbahçe-Sivas 1-2 Beşiktaş'a kupayı eliyle verdi.



BASKETBOL



2013-14 Fenerbahçe-Galatasaray 58-69 Kadınlar Euroleague'de Avrupa 2.'si oldu.



2015-16 Fenerbahçe-CSKA 96-101 Erkekler Euroleague finalini kaybetti.



2020-21 Fenerbahçe Beko-A. Efes - Final serisinde üst üste 3 maç kaybedildi.



2021-22 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes 72-86 Türkiye Kupası şampiyonluğunu yitirdi



2021-22 Fenerbahçe-Yenişehir Bld. 58-71 Kadınlar, Türkiye Kupası'da 2.'likte kaldı



2021-22 Fenerbahçe-Sopron Basket 55-60 Kadınlar Euroleague'de Avrupa 2.'si oldu.



VOLEYBOL



2005-06 Arkas Erkekler lig mücadelesinde dörtlü finalde Arkas'a 1 puanla kaybetti.



2006-07 Eczacıbaşı 4'lü finalde şampiyon Eczacıbaşı oldu.



2007- 08 Eczacıbaşı 3-0'lık serinin ardından şampiyonluğu yine Eczacıbaşı'na kaptırdı



2013-14 Halkbank Erkeklerde Fenerbahçe ligde seriyi 3-1 kaybedip kupayı yitirdi.



2013-14 Vakıfbank Kadınlarda da 3-1 sona eren serinin ardından şampiyonluk gitti.



2015-16 Vakıfbank Lig usulü oynanan final serisinde hedefine ulaşamadı.



2020-21 Ziraat Bankkart Final serisini 3-1'le kaybetti, Şampiyon Ziraat Bankkart oldu.



2020-21 Vakıfbank Play-off finalinde maç kazanamadan 3-0 kaybetti, 2.'likte kaldı.



2021-22 Vakıfbank Kupa Voley'de finali 3-2 yenilerek kupa şampiyonluğunu kaçırdı.



2021-22 Vakıfbank Seriyi 3-2mağlup tamamladı, ligin şampiyonu Vakıfbank oldu.



· Kanarya, 2014 yılında kupada erkeklerde finalde Halkbank'a 3-1'lik skorla kaybetti.



· Kadınlarda kupa finalinde 2008-2009 ve 2018-2019 sezonlarında Eczacıbaşı'na



· 2013-2014'te de Vakıfbank'a 3-1 yenildi ve kupanın uzağında kaldı.









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