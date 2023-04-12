Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakada Abdulkadir Bitigen görev aldı. Maçın 23. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise tartışmaları beraberinde getirdi.Maçın 23. dakikasında Fatih Karagümrük'te kaleci Batuhan Şen'in, topu yere bırakıp, tekrar alması ve devamında gelişen atakta da Karagümrük'ün gol atması 'kural hatası' olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 23. dakikasında kaleci Batuhan'ın ceza alanı içinde topu yere bırakıp, tekrar alması ve devamında Ozdoev'in takımını öne geçiren golü atmasıyla başlayan "kural hatası" tartışmasına Merkez Hakem Kurulu farklı bir boyut getirdi.Hakem yorumcularının aksine, ortada kural hatası olmadığını savunan kurulun, Batuhan'ın avantaj sağlamak amacı taşımadığı, yerden kalkarken dengesinin bozulduğu, bu yüzden ikinci müdahaleyi yaptığı düşüncesinde olduğu vurgulandı. Kalecinin topla ilişiğinin kesilmediğine de dikkat çekildi.MHK'nin dün TFF Yönetim Kurulu'na yaptığı haftalık sunumda da bu pozisyonun gündeme geldiği öğrenildi. Başkan Mehmet Büyükekşi, MHK görüş bildirmeden önce kural hatasıyla ilgili itiraz yapılıp yapılmayacağının bekleneceğini kaydetti.MHK Başkanı Lale Orta'nın, Batuhan'ın topla iki kez oynamasının bilinçli bir hareket değil, refleks olduğu değerlendirmesini aktardığı kaydedildi. Bu arada maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, yardımcıları ve VAR odasındaki Emre Malok'un görüşlerine başvurulduğu ve kural hatası olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.Yayıncı kuruluşun Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel pozisyonu şu şekilde yorumlamıştı:Kaleci topu kontrol etti, kurtarışını yaptı. Yere bıraktı topu, tekrar geri aldı. Okuduğumuz kurala göre; oyuna bıraktığı topa, tekrar dokunursa bile bu bir ihlaldir. Aleyhine endirekt vuruş verilmesi gerekir. Topu oyuna bıraktı, tam da kuralda tarif edilen şeyi yapıyor. Oyuna bıraktığı topa tekrar, eliyle koluyla dokunuyor. Oyuncunun kontrolünde olan topa kimse müdahale edemez. Kaleci degaj yaparken araya girip birisi topa vuramaz. Top kalecinin kontrolündedir. Kaleci topu yerle zemin arasında tutmuştur, parmağını koymuştur, kimse bu topa dokunamaz. Arkada bir oyuncuyu unutmuş olsa kaleci, arkadaki oyuncu golü atsa gol temiz. Demekki bu top kalecinin kontrolünde değil, oyunda. Şu topu birisi gelip çalsa kalecinin önünden ihlal var mı? Kural kitabının tam orta yerinden endirekt serbest vuruş. Gol iptali olması lazım. Bu atak başlangıç fazının içerisinde. Artık bütün komplike oyun kurallarını VAR'a çözdürmeye çalışıyoruz. Artık oyun kural kitabında orta yerinde yazan şeyi bile VAR'a çözdürmeye çalışıyoruz. VAR onu çözmek için orada yok. Biz sahadayken 'kaleciye pas, alamaz eline' demiyor muyduk? Burada hakeme neden uyarı gitmiyor acaba.Tuttu, yere düştü. Sağ eli topta, iki elle teması kesti. Bu top oynanabilir top. Oyuna bırakılmış top tekrar eline alınsa endirekt serbest vuruştur. Endirekt serbest vuruş gerekir, gol iptali gerekir.Net bir endirekt serbest vuruş. Bu bir atak başlangıç fazının içerisindedir. VAR'ın mutlaka bir gol olduğunda bunu tespit edip hakeme sunması gerekiyordu.