Fenerbahçe, Livakovic'in fiyatını belirledi

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, bu sezonki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi.
Hırvat file bekçisiyle ilgilenen Körfez ekiplerinin, Ocak ayında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapma ihtimali oldukça yüksek.
20'DEN AŞAĞI SATILMAYACAK
Ancak, sarı-lacivertliler, Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kalecinin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu fiyatta kararlı.
8 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic, 13 gol yedi ancak 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Hırvat file bekçisiyle ilgilenen Körfez ekiplerinin, Ocak ayında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapma ihtimali oldukça yüksek.
20'DEN AŞAĞI SATILMAYACAK
Ancak, sarı-lacivertliler, Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kalecinin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu fiyatta kararlı.
8 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic, 13 gol yedi ancak 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.