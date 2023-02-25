Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, tüm Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile Türk takımlarımızın Avrupa kupası maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
Süper Lig'de erteleme maçı Fenerbahçe - Konyaspor
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.39 oran belirlendi. Beraberlik oranı 4.21 olarak duyurulurken, Konyaspor galibiyetinin oranı 5.70 olarak açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe - Konyaspor maçının 2.5 Üst bitmesine Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da 1.54 oran verildi. Mücadelenin 2.5 Alt oranı ise 2.12 olarak duyuruldu.
Süper Lig'de erteleme maçı Fenerbahçe - Konyaspor
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in erteleme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin kazanmasına 1.39 oran belirlendi. Beraberlik oranı 4.21 olarak duyurulurken, Konyaspor galibiyetinin oranı 5.70 olarak açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe - Konyaspor maçının 2.5 Üst bitmesine Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da 1.54 oran verildi. Mücadelenin 2.5 Alt oranı ise 2.12 olarak duyuruldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ