Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.



İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



- Kart ceza sınırında 5 isim var



Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Attila Szalai, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ