Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Antalyaspor'u konuk etti.Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 65. dakikada penaltıdanile 90+2. dakikadaden geldi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde iki maç sonra galip geldi.Öte yandan sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşısında üst üste 7. galibiyetini aldı.Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 15'e yükseldi. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.



Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu.



40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca ile İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.



Antalyaspor karşısında kalede yine Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio forma giyerken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi.



FENERBAHÇE NENE İLE GOLE YAKLAŞTI



19. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası En-Nesyri ile duvar pası yapan Nene, sağ kanattan içeri sokuldu ve ceza alanının ilk metrelerinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Yerden giden top, kaleci Julian'da kaldı.



JULIAN'DAN ASENSIO'YA GEÇİT YOK



Mücadelenin 31. dakikasında Antalyaspor savunmadan pas yaparak çıkmak isterken ceza yayında baskıyla topu kapan Asensio bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Julian gole izin vermedi.



OOSTERWOLDE ÇİZGİDEN ÇIKARDI



Karşılaşmanın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta topu karşılayan Antalyaspor, sağ kanattan atılan uzun pasla çok etkili çıktı. Orta yuvarlakta bomboş durumda topu alan Yakup ceza alanına doğru hareketlenip topu Van de Streek'e kazandırdı. Ceza yayının solundan içeri sokulan Hollandalı futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Ederson'un kurtardığı top, hemen önündeki Semedo'ya çarpı kaleye yöneldi. Çizgi önünden Oosterwolde topu son anda kornere yolladı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



EN NESYRI KALE AĞZINDA FIRSATI KAÇIRDI



Ön alan baskısıyla rakip yarı alanın ortalarında bomboş durumda topu kapan Nene, ceza yayına sokulurken sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleciden dönen topu kale alanı önünden En-Nesyri tamamladı, Julian bir kez daha topu kurtarmayı başardı.



DENGESİNİ KAYBETTİ



Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Kerem'e pası aktarıp kale alanına koşu yapan Asensio, milli futbolcunun son çizgiden tekrar kendisine çevirdiği topa sağ ayağının içiyle gelişine vurmak istedi ancak dengesini kaybedince tehlike büyümeden sonlandı.



SZYMANSKI SAHNEYE ÇIKTI



90+2. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında son çizgiden Brown'ın ortaya alanı içinde kaleci Julian sektirdi, arka direkte kafayı vuran Szymanski yakın köşeden ağları havalandırdı.



FRED YİNE YEDEK



Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, Antalyaspor müsabakasına da yedekler arasında başladı.



Sarı-lacivertli ekibe transfer olduğu 2023-2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalyaspor'a karşı da yedek soyundu.



ASENSIO YİNE ORTA ALANDA



Fenerbahçe'nin flaş transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalyaspor maçına da orta alanda başladı.



Kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti.



Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalyaspor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi.



EDSON YETİŞMEDİ



Fenerbahçe'nin Meksikalı yeni transferi Edson Alvarez, Antalyaspor maçında kadroya alınmadı.



Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Edson, takımla çalışmalara başlamıştı.



Tedesco, Edson'u Antalyaspor karşısında riske etmedi.



5 EKSİK



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı.



Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran sakatlığı Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı.



Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.



MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ



Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.



Montella karşılaşmayı Daniele Russo ve Hakan Balta ile izledi.







GÜLLÜ UNUTULMADI



Fenerbahçe Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.



Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



4. dakikada Brown'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazındaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Julian'da kaldı.



6. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayı çevresinde topla buluşan Talisca'nın şutunu kaleci Julian kontrol etti.



20. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Nene'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu Julian kurtardı.



26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kontrol etti.



31. dakikada savunmanın yaptığı hatada topu kapan Asensio'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Julian, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.



35. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden dışarı gitti.



42. dakikada Van De Streek'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve büyük boşluk yakalayan Hasan Yakub İlçin'e ceza yayı önünde Asensio müdahalede bulundu. Dönen topu önünde bulan Storm'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Ederson'un kurtarışının ardından meşin yuvarlak Semedo'ya çarpıp kaleye yöneldi. Oosterwolde, top çizgiyi geçmeden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.



48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.



65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.



85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.



90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.



Stat: Chobani



Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 87 Fred), Asensio, Nene (Dk. 90+1 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 77 Cenk Tosun)



Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Samet Karakoç), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 67 Ceesay), Hasan Yakub İlçin (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 26 Ballet), Safuri, Storm (Dk. 80 Doğukan Sinik), Van de Streek



Goller: Dk. 65 Talisca (Penaltıdan), Dk. 90+2 Szymanski (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 23 Soner Dikmen, Dk. 41 Safuri, Dk. 56 Ballet, Dk. 63 Paal, Dk. 63 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 52 Oosterwolde, Dk. 78 Asensio, Dk. 90+1 Ederson, Dk. 90+5 Skriniar (Fenerbahçe)







