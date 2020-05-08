FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

'dan genç orta saha oyuncusu'i transfer ettiğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır." denildi.Fenerbahçe'nin açıklamasında, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon takıma katılacağı duyuruldu.Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmanın kritik hamlesi ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi.Sarı-lacivertliler, özellikle alt lig ekipleri için ciddi mali külfet olan hazırlık kampı maliyetini karşılama yoluna giderek Gölcükspor'u ikna etti. Trabzonspor ve Antalyaspor da teklif yapsa dahi İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den yana tavır koydu.İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? 26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.İsmail Yüksek, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.