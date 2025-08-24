24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0DA
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
1-1DA
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-0DA
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-075'
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-175'
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
0-032'
24 Ağustos
Como-Lazio
0-031'
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-288'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-089'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-086'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
0-01'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası!

Fenerbahçe, Fulham forması giyen on numara Andreas Pereira ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

calendar 24 Ağustos 2025 19:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası gündeme geldi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Globo'da yer alan habere göre, Fulham forması giyen Andreas Pereira, bu sezon teknik direktör Marcos Silva'nın planları arasında yer almıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Manchester United maçının kadrosunda da yer almadı.

AYRILIĞI BEKLENİYOR

Fulham ile bir yıl sözleşmesi kalan Pereira'nın, bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.


Pereira, daha önce de kendisine teklif yapan Palmeiras ile görüşmelerde bulunuyor.

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Pereira'nın, Fulham'da kadroda düşünülmemesinin ardından Avrupa ekiplerinin de 29 yaşındaki futbolcuya ilgisi arttı. Palmeiras dışında Fenerbahçe ve Marsilya da Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ, PERFORMANSI

Fulham ile sözleşmesinin son yılında olan Andreas Pereira'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

2022 yılından bu yana Fulham için oynayan Andreas Pereira, İngiliz ekibinde çıktığı 119 maçta 10 gol attı ve 22 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
3 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
4 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.