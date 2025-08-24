Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Andreas Pereira iddiası gündeme geldi.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Globo'da yer alan habere göre, Fulham forması giyen Andreas Pereira, bu sezon teknik direktör Marcos Silva'nın planları arasında yer almıyor. 29 yaşındaki futbolcu, Manchester United maçının kadrosunda da yer almadı.
AYRILIĞI BEKLENİYOR
Fulham ile bir yıl sözleşmesi kalan Pereira'nın, bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.
Pereira, daha önce de kendisine teklif yapan Palmeiras ile görüşmelerde bulunuyor.
FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ
Pereira'nın, Fulham'da kadroda düşünülmemesinin ardından Avrupa ekiplerinin de 29 yaşındaki futbolcuya ilgisi arttı. Palmeiras dışında Fenerbahçe ve Marsilya da Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.
PİYASA DEĞERİ, PERFORMANSI
Fulham ile sözleşmesinin son yılında olan Andreas Pereira'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
2022 yılından bu yana Fulham için oynayan Andreas Pereira, İngiliz ekibinde çıktığı 119 maçta 10 gol attı ve 22 asist yaptı.
