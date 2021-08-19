Fenerbahçe - HJK Helsinki: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe - Helsinki maçı TV8'den canlı yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Fenerbahçe'nin kazanmasına 1,39 oran açıklandı. HJK Helsinki galibiyetine 4,40 oran verilirken; beraberlik 3,55 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,75, 2,5 Üst'e ise 1,58 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
Fenerbahçe'nin eksikleri
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yanı sıra Pelkas da bu maçta oynayamayacak. UEFA kadrosuna yazılmayan Mbwana Samatta da mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti, Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Nabil Dirar UEFA'ye verilen 23 kişilik kadroda yer almadı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe
Altay, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Osayi, İrfan Can, Mesut, Zajc
Helsinki
Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Ri. Riski, Ro. Riski, Valencic
Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.
Pereira ile 17. Avrupa maçı
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.
Avrupa'da 231. maç
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 231. müsabakasına çıkacak.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.
"Kupa 2"de 116 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe - Helsinki maçı TV8'den canlı yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Fenerbahçe'nin kazanmasına 1,39 oran açıklandı. HJK Helsinki galibiyetine 4,40 oran verilirken; beraberlik 3,55 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,75, 2,5 Üst'e ise 1,58 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
Fenerbahçe'nin eksikleri
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yanı sıra Pelkas da bu maçta oynayamayacak. UEFA kadrosuna yazılmayan Mbwana Samatta da mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti, Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Nabil Dirar UEFA'ye verilen 23 kişilik kadroda yer almadı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe
Altay, Szalai, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Osayi, İrfan Can, Mesut, Zajc
Helsinki
Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Ri. Riski, Ro. Riski, Valencic
Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçına çıkacak
Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.
Pereira ile 17. Avrupa maçı
Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.
Avrupa'da 231. maç
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 231. müsabakasına çıkacak.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 230 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bu maçlarda rakip filelere 284 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 338 gol gördü.
"Kupa 2"de 116 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.