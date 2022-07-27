Fenerbahçe, Gustavo'ya veda etti

Fenerbahçe, Al Nassr'a transfer olan Luiz Gustavo'ya veda etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, Gustavo'ya veda etti
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27 Temmuz 2022 19:29
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo ile ayrılığı resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Al Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcuya hizmetleri için teşekkür edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı. 
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