Fenerbahçe, Gustavo'ya veda etti

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo ile ayrılığı resmen duyurdu.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Al Nassr'a transfer olan 35 yaşındaki futbolcuya hizmetleri için teşekkür edildi.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.



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