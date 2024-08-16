Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi son antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde tamamladı. Cuma günü İzmir'e hareket edecekler.

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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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16 Ağustos 2024 15:52
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe cuma günü maç için İzmir'e gidecek.

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