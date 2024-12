Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 41. dakikada David Okereke'nin golüyle eşitliği sağladı.Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı.Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi. Sarı-lacivertlilerde Prag deplasmanında ilk 11'de forma giyen isimlerden Mert Müldür, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında yedek soyundu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu.Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı.Ligde geçen hafta ilk 11 çıktığı Kayserispor maçında çok etkili oynayan Oğuz, 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkati çekti.Mourinho, 24 yaşındaki futbolcusunu Kadıköy'de ilk kez taraftarı önünde 11'de başlatarak ödüllendirdi.Fenerbahçe, mücadeleye hızlı başladı. İlk dakikalarda oyun üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti.Hızlı gelişen atakta Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Aydın, sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Sokratis Dioudis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Oğuz Aydın, ilk 11'de başladığı son 2 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı yapmış oldu.5. dakikada Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.Fenerbahçe, golden sonra ataklarını devam ettirdi. 8. dakikada En-Nesyri, karşı karşıya pozisyonda farkı 2'ye çıkarma fırsatını tepti.15. dakikadan sonra Gaziantep FK maça ortak oldu ve daha fazla pas yapan, topa daha çok sahip olan taraf oldu. Fenerbahçe yarı sahasına çekilirken, Gaziantep FK ise oyunu sarı lacivertli takımın yarı sahasına yıktı.Oyun üstünlüğünü alan Gaziantep FK, 41. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla birlikte eşitliği sağladı.Badou Ndiaye'nin savunma arkasına gönderdiği pasa Samet Akaydin müdahale edemedi, topla buluşan Okereke'nin ilk vuruşunu Livakovic engelledi ancak dönen topa Okereke bir daha vurdu ve maça eşitliği getirdi.İlk devrenin sonunda da Gaziantep FK, üstünlük arayışlarını sürdürdü ancak takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.Gaziantep FK, ilk yarıda yüzde 56'ya 44 topla oynama üstünlüğü sağladı ve 215'e 158 ile daha fazla başarılı pas yaptı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devrede İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi çıkarıp yerlerine Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i dahil etti.İkinci yarıya daha atak başlayan Fenerbahçe, oyunu Gaziantep FK kalesine yıktı. Savunmada kalabalık kalan Gaziantep'e karşı Fenerbahçe, özellikle Saint-Maximin'in bulunduğu sol kanadı etkin kullanarak başladı. Birebir becerisiyle öne çıkan Saint-Maximin, Gaziantep savunmasının dengesini bozarak etkili oldu.Üst üste ataklarla gol arayan Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in 57. dakikadaki şutu, kaleci Dioudis'in parmaklarıyla çelmesi sonrası üst direğe çarpıp kornere gitti.60. dakikadan sonra Gaziantep'in paslarla oyunu dengelemesi sonrası Jose Mourinho, 66'da iki değişiklik daha yaptı. Osayi-Samuel yerine Szymanski, En-Nesyri yerine Dzeko oyuna dahil oldu. Bu değişikliklerin ardından Oğuz Aydın sağ beke, Dusan Tadic ise 10 numaradan sağ açığa geçti.Fenerbahçe, oyunu yeniden tek kaleye çevirdi. Üst üste kornerler ve ortalar yapan Fenerbahçe, 78. dakikaya kadar bu girişimlerinden sonuç alamadı.78. dakikada Dusan Tadic'in kullandığı kornerde Rodrigo Becao kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.89. dakikada Fred'in müthiş ara pasında Dzeko, topa gelişine vurdu ve skoru belirledi.Fenerbahçe'nin 90+3. dakikada kazandığı penaltı atışı, VAR kararıyla iptal edildi.Sarı-lacivertlilerde Fred'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Akarsu, penaltı kararını iptal etti.3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Maxim'in kendi yarı sahasının solundaki hatası sonucunda topu önünde bulan En-Nesyri, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Oğuz, ceza sahası içinde kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:8. dakikada Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.41. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Ndiaye'nin ceza alanına ortasında David Okereke, Samet Akaydın'ın kafayla dokunamadığı topu göğsüyle önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Pozisyonu takip eden Okereke, kaleci Livakovic'den dönerek havalanan meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde tamamladı veberaberliği getiren golü kaydetti.45+7. dakikada Maxim'in soldan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.57. dakikada Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.78. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:89. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:: Ülker: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 66 Szymanski), Becao, Samet Akaydın, Kostic, İsmail Yüksek (Dk. 46 Amrabat), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Saint-Maximin), Tadic (Dk. 80 Mert Müldür), Oğuz Aydın, En-Nesyri (Dk. 66 Dzeko): Dioudis, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ndiaye (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Ogün Özçiçek (Dk. 74 Mandouki), Sorescu, Lungoyi, Okereke, Kenan Kodro (Dk. 60 Daubin): Dk. 3 Oğuz Aydın, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 41 Okereke (Gaziantep FK): Dk. 32 Kenan Kodro, Dk. 85 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 87 Bruno Viana, Dk. 89 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 72 Samet Akaydın, Dk. 87 Mert Müldür, Dk. 87 İsmail Yüksek (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Szymanski (Fenerbahçe)