FENERBAHÇE TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU

COCU'NUN FERDİ İÇİN AÇIKLAMASI

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Kariyerine ESA Rijkerswoerd Altyapısında başlayan Ferdi Kadıoğlu, ardından 2008 yılında NEC Nijmegen/FC Oss Youth takımına transfer oldu. Bursa başarılı futboluyla dikkat geçen genç yetenek, 15/16 sezonunda U17'ye çıkma başarısı gösterdi. U17'de yıldızını parlatmaya devam eden Ferdi, 16/17 sezonunda NEC Nijmegen'in A takımına transfer olmayı başardı.

Oynadığı futbolla Avrupa'nın da büyük kulüplerinin dikkatini çeken ve scoutların odak noktası olan Ferdi, Hollanda Milli Takımı'nın da alt yaş kategorilerinde küçük yaşlardan itibaren forma giymeyi başardı.









İLGİLİ VİDEO Hollanda U16 forması ile 2 kez mücadele eden Ferdi, 1 gol atmayı başardı. U17'de 13 karşılaşmada 3 gol atan Ferdi, U18'de 2 maç, U19'da 16 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol atma başarısı gösterdi. Ferdi genç yaşına rağmen basamakları hızlı çıktı ve Hollanda U21 takımında da kendine yer buldu. Burada 2 kez forma giyme şansı yakaladı.

Fenerbahçe, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın ardından NEC Nijmegen'den Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 19 yaşındaki Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu resmen kadrosuna kattı.Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz." denildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum." açıklamasını yaptı.