Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe , sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 21 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 53. dakikada Oğuz Aydın attı. Kasımpaşa'nın tek golü 62. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.Fenerbahçe'de son haftalardaki formuyla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, bu maçtaki golleriyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti.Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de arka arkaya yedinci kez kazanan Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi. Süper Lig'deki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 31 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, hafta arasında ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'e konuk olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı. Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.Mourinho, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Edin Dzeko maça kulübede başladı.Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar buldu.14. dakikada sol kanattan merkeze doğru gelişen Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinden Kevin Rodrigues'in vurduğu şut yandan az farkla dışarıya çıktı.19. dakikada Kasımpaşa yine etkili oldu. Sağ kanatta topla buluşan Winck, ters ayağıyla altıpasa bir orta yaptı. Nuno Da Costa'nın vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 21. dakikada Youssef En-Nesyri ile golü buldu. Fred'in yaptığı hata sonucu Kasımpaşa savunmasında yapılan hatada araya giren En-Nesyri, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe'nin ön alan baskısı sonrası Kasımpaşa geriden oyun kurmakta zorlandı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Kasımpaşa savunmasında yapılan hata sonrası ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ikinci yarıya baskılı başladı. Karşılaşmanın 51. dakikasında sarı-lacivertliler, ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Dusan Tadic'in plase vuruşu dışarıya gitti.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 53. dakikada ikinci golü buldu.Tadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Mert'in pasında Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan attığı plase uzak köşede golle buluştu.Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 62. dakikada farkı bire indirdi. Bu dakikada sağdan Winck'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mamadou Fall, kafayla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, yediği golün ardından üçüncü gole çok yaklaştı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Oğuz Aydın'ın sol kanattan yaptığı ortada En-Nesyri'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu çıkardı.Fenerbahçe'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, mücadelenin 65. dakikasında Anderson Talisca yerine oyuna dahil oldu. Bosnalı golcü, elinde özel bandaj ile sahaya çıktı. Fenerbahçe'de bu dakikada Mert Müldür de yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 71. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakikada Edin Dzeko'nun pasıyla topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşu kaleci Gianniotis'ten sekerek kaleye gitti. Kasımpaşa savunması bu topu çıkardı. Hakem Ali Şansalan, kısa bir süre bekledikten sonra yardımcı hakemden gelen uyarıyla birlikte golü verdi ve orta noktayı gösterdi. Fenerbahçe, bu golle birlikte Kasımpaşa karşısında durumu 3-1' getirdi.Fenerbahçe, üçüncü golün ardından üst üste Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ile rakip kalede etkili oldu. İki golcü, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'i geçemedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan dakikalarında Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü korudu ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Da Costa, Fall'a meşin yuvarlağı buluşturdu. Fall'un pasıyla müsait pozisyona çıkan Rodrigues'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top auta gitti.19. dakikada Winck'in sağdan ortasında Da Costa ön direkte topa vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.64. dakikada soldan Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa altıpasın içinde En-Nesyri kafayla vurdu, kaleci çizgiden topu çıkardı.: Ülker: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Levent Mercan (Dk. 75 Kostic), Mert Müldür (Dk. 65 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Fred, Oğuz Aydın (Dk. 75 Yusuf Akçiçek), Tadic, Talisca (Dk. 64 Dzeko), En-Nesyri: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 59 Brekalo), Yasin Özcan, Rodrigues, Piatkowski, Fall, Cafu (Dk. 79 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 65 Barak), Da Costa: Dk. 21 ve 71 En-Nesyri, Dk. 52 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 62 Fall (Kasımpaşa): Dk. 31 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)