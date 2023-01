Fenerbahçe derbi öncesi Antalya'da kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarısını yenik durumda kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı ve Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.



Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 55 ve 62. dakikada penaltıdan olmak üzere Michy Batshuayi kaydetti. Antalyaspor'un 14. dakikada Haji Wright ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.



Antalyaspor, 14. dakikada Haji Wright ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Fenerbahçe, 55. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru eşitledi. Belçikalı yıldız, 62. dakikada penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirdi.



Antalyaspor'un 90+8. dakikada Fernando ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Antalyasporlu oyuncular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.



Bu sonuçla Fenerbahçe, 35 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 16 puanda kalarak üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.



Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek.



FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendikleri maçta forma verdiği Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Lincoln Henrique ve Crespo'yu ilk 11'de görevlendirdi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise maç kadrosunda yer almadı.



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique, Arao, Crespo, Rossi, Joshua King ve Batshuayi 11'yle çıktı.



NURİ ŞAHİN'DEN 4 DEĞİŞKLİK



Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenildiği karşılaşmada forma giyen Kudriashov, Soner Aydoğdu, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar yerine Ufuk Akyol, Güray Vural, Fredy ve Fernando'ya ilk 11'de görev verdi.



Antalyaspor, Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Güray Vural, Fernando, Fredy, Luiz Adriano ve Haji Wright 11'yle çıktı.



ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ



Dengeli başlayan karşılaşmada eşitliği bozan isim Antalyaspor oldu. Golcü oyuncu Wright, Güray Vural'ın soldan ortasını iyi takip etti ve kale sahasında kafayla topu ağlara gönderdi.



Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, Antalyaspor'un ise 33. dakikada Fredy ile bulduğu gol ofsayta takıldı.



Golün ardından Antalyaspor skoru iyi koruyarak Fenerbahçe'ye geçit vermedi ve ilk yarı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile sona erdi.



BATSHUAYI TAKIMINI UÇURDU



İkinci yarıya Fenerbahçe Emre Mor - Lincoln değişikliğiyle başladı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Michy Batshuayi takipçiliğini konuşturarak topu kafayla ağlara gönderdi ve maça eşitliği getirdi.



62. dakikaya gelindiğinde ise Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortaya Batshuayi kafayı vurdu, top Güray'ın eline çarptı. VAR'a giden pozisyonun ardından penaltı kararı verildi. Batshuayi penaltıda ters köşe yaparak takımını bu kez öne geçirmeyi başardı.



ROSSI'NİN GOLÜ İPTAL



Fenerbahçe, 65. dakikada Diego Rossi ile fileleri 3. kez havalandırdı ancak hakem Kadir Sağlam, pozisyon içerisinde Michy Batshuayi'nin Bünyamin Balcı'ya faul yaptığını belirtti.



DİREKTEN DÖNEN TOPLAR



Karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2, Antalyaspor'un ise 1 şutu direkten döndü.



Konuk ekip Fenerbahçe'de 11. dakikada Joshua sol çaprazdan şutu direkten dönerken 43. dakikada ise Serdar Aziz'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.



Antalyaspor ise 74'te Haji Wright'ın kafa vuruşunda direği geçemedi.



İKİ TAKIM DA GOL İSTEDİ



Son anlarda Fenerbahçe kontrataklarla etkili olurken, Antalyaspor ise daha çok adamla atak etmeye çalıştı.



Fenerbahçe'nin öne geçmesinin ardından Antalyaspor, sarı lacivertlilerin kalesine daha çok gelmeye başladı ancak skoru değiştirecek golü bulamayınca Fenerbahçe sahadan 2-1'lük üstünlükle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada Ferdi'nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı'nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-2

70. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Ömer Toprak (Dk. 86 Mustafa Erdilman), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 67 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+11 Gustavo), Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Lincoln Henrique (Dk. 46 Emre Mor), Arao, Crespo (Dk. 67 Zajc ), Rossi (Dk. 67 İrfan Can Kahveci ), Joshua King, Batshuayi (Dk. 85 Alioski)

Goller: Dk. 14 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 55 ve Dk. 62 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fernando, Dk. 35 Fredy, Dk. 61 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 6 Serdar Aziz, Dk. 87 Alioski, Dk. 90+9 Gökdeniz Bayrakdar (Fenerbahçe)





