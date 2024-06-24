Fenerbahçe'den yabancı oyuncu operasyonu!

Yeni sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncusu sayısı 12'ye düşecek. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de kiralıktan dönenlerle birlikte şu anda 19 yabancı futbolcu var ve transferlerle birlikte bu rakam daha da artacak. Sarı-lacivertli yönetimi transferde zor bir operasyon bekliyor.
Fenerbahçe'de Mısırlı genç stoper Fayed'in Iğdırspor'a, Jin-ho Jo'nun da Türkiye'den başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
Geçen sezonu Gremio'da geçiren Joao Pedro da kadroda düşünülmüyor.
Sezonun ikinci bölümünde Vallecano'da oynayan Crespo'ya talipler var olduğu öğrenilirken, Krunic'de de bonservisi alınmasına rağmen gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Mısırlı genç stoper Fayed'in Iğdırspor'a, Jin-ho Jo'nun da Türkiye'den başka bir takıma kiralanması bekleniyor.
Geçen sezonu Gremio'da geçiren Joao Pedro da kadroda düşünülmüyor.
Sezonun ikinci bölümünde Vallecano'da oynayan Crespo'ya talipler var olduğu öğrenilirken, Krunic'de de bonservisi alınmasına rağmen gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.