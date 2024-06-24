Fenerbahçe'den yabancı oyuncu operasyonu!

Kadrosunda 19 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yabancı oyuncularıyla yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den yabancı oyuncu operasyonu!
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24 Haziran 2024 09:36
Yeni sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncusu sayısı 12'ye düşecek. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de kiralıktan dönenlerle birlikte şu anda 19 yabancı futbolcu var ve transferlerle birlikte bu rakam daha da artacak. Sarı-lacivertli yönetimi transferde zor bir operasyon bekliyor.

Fenerbahçe'de Mısırlı genç stoper Fayed'in Iğdırspor'a, Jin-ho Jo'nun da Türkiye'den başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

Geçen sezonu Gremio'da geçiren Joao Pedro da kadroda düşünülmüyor.

Sezonun ikinci bölümünde Vallecano'da oynayan Crespo'ya talipler var olduğu öğrenilirken, Krunic'de de bonservisi alınmasına rağmen gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. 



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