Fenerbahçe'den William Carvalho'ya 8 milyon euro

Fenerbahçe'nin, Real Betis'te forma giyen William Carvalho için teklif yaptığı öne sürüldü.



İspanyol basını, başarılı bir sezonu geride bırakan Real Betis'te gelecek yılın planlamasına dair bir yazı kaleme alırken, Portekizli Carvalho için Fenerbahçe'den 8 milyon euro'luk teklif geldiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un, Portekizli futbolcunun transferi için istekli olduğu vurgulanırken, 8 milyon euro'luk teklifin Real Betis için yeterli bulunmadığı aktarıldı.



Öte yandan Real Betis'te geçtiğimiz sezon performansıyla öne çıkan Carvalho'nun tek talibinin Fenerbahçe olmadığı vurgulandı. Championship'ten Premier Lig'e yükselen Fulham'ın da 30 yaşındaki futbolcu için takipte olduğu ifade edildi.



