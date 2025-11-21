Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması 6 ocakta Adana'da oynanacak. Kura çekimi Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, eşleşmeyi değerlendirdi.
"İNŞALLAH GİDİP KAZANACAĞIZ"
Zevkli bir maç olacağını söyleyen Torunoğulları, "Camiamıza hayırlı olsun. Adana çıkmasına sevindim. Fenerbahçe ve Samsunspor, ligde ve Avrupa'da başarılı. İki güzide kulübü, Adana'nın görmesi, çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Her şey güzel gidiyor, inşallah gidip kazanacağız." dedi.
"BİZ KONSANTREYİZ"
Her kupanın önemli olduğunu söyleyen Devin Özek, "Bizim için her maç, her kupa önemli. Kazanmak istiyoruz. İlk olarak Rizespor önemli, sonra kupayı düşünürüz. Hava iyi, biz konsantreyiz. İnşallah hafta sonu kazanacağız ve sonra Ferencvaros maçı geliyor." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI!
Ertan Torunoğulları, "Biz yeni yönetim olarak bu kupayı (Süper Kupa) alacağız. Onun için hazırlanıyoruz." dedi.
Transfer çalışmaları sorulan ve transferlerin Süper Kupa maçına yetişip yetişmeyeceği sorulan Ertan Torunoğulları, "Transfer dönemine daha çok var. Bizim çok önemli iki maçımız var. Rizespor maçı var, Avrupa maçı var. Fenerbahçe büyük bir camia, sürekli transfer çalışması olur. Transfer çalışmaları olur. Şu anda birinci önceliğimiz Rizespor ve Ferencvaros maçları. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten gündemde her gün Fenerbahçe, sizler yazıyorsunuz, 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu anda Avrupa'da bütün futbolcuları aldık [Gülerek] Tabii ki Fenerbahçe transfer çalışmalarını yapıyor." diye konuştu.
