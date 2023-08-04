Fenerbahçe, sağ kanat transferi için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini sonlandıran Tete'den vazgeçmiyor…
ORTA YOL ARANIYOR
Tatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi. Sambacı, 6 milyon Euro maaş isteğinden pazarlıklar sonucu 5 milyon Euro'ya düştü. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı. Maaş konusunda orta yolun bulunması halinde imzalar atılacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.
TETE KİMDİR?
Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.
ORTA YOL ARANIYOR
Tatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi. Sambacı, 6 milyon Euro maaş isteğinden pazarlıklar sonucu 5 milyon Euro'ya düştü. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı. Maaş konusunda orta yolun bulunması halinde imzalar atılacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.
TETE KİMDİR?
Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.