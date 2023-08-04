Fenerbahçe'den Tete için yeni teklif!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki Tete, 6 milyon Euro olan maaş isteğini 5 milyona çekti. Pazarlığa 3'le başlayan sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro'ya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Tete için yeni teklif!
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04 Ağustos 2023 12:23
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 12:28
Fenerbahçe, sağ kanat transferi için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini sonlandıran Tete'den vazgeçmiyor…

ORTA YOL ARANIYOR

Tatilini Bodrum'da geçiren 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun menajerinin dün İstanbul'a gelmesi transfer ateşini alevlendirdi. Sambacı, 6 milyon Euro maaş isteğinden pazarlıklar sonucu 5 milyon Euro'ya düştü. Fenerbahçe ise ilk teklifi olan 3 milyon Euro'yu 4'e çıkartarak ciddi bir adım attı. Maaş konusunda orta yolun bulunması halinde imzalar atılacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon ara transferde Leicester City'de kiralık forma giyen Tete, 13 lig maçında 737 dakika oynayıp 1 gol atmıştı.



TETE KİMDİR?

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.  

 
 

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