Fenerbahçe'den stoper hamlesi: Kevin Danso

Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Lens'te forma giyen Kevin Danso ile ilgileniyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den stoper hamlesi: Kevin Danso
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02 Ocak 2025 17:28
Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.

Barış Yurduseven'in haberine göre; sarı lacivertli takım, Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

Savunmaya önemli bir takviye yapmayı planlayan yönetim, piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Avusturyalı oyuncu için temaslara başladı.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLUYOR

Sarı lacivertli yöneticilerin, 26 yaşındaki Kevin Danso'nun transferi için tüm şartları zorladığı ve bir an önce bitirmek istediği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Danso'ya bir an önce imza attırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Lens ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek başarılı stoper, bu sezon 12 maçta forma giydi. 

 
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