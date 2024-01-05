Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olan Samet Akaydin'e yönetimden ayrılık izni çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı!
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05 Ocak 2024 09:02
Son güncelleme 05 Ocak 2024 10:19
Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan ve yönetimle görüşen milli stoper Samet Akaydin için çıkan karar belli oldu.

Geçen sezon devre arasında 3.5 milyon Euro'ya Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Samet, EURO 2024 öncesi daha fazla süre alabilmek için ayrılık kararı aldı. 29 yaşındaki stoperin menajeri, dün kulüp binasında yönetimle görüşerek bu konuda kolaylık istedi.

MONTELLA'DAN VETO YEDİ

Daha fazla süre alabilmek için başka bir kulübe transfer olmak isteyen Samet'e Rusya'dan 1-2 kulüp teklif yaptı ancak A Millî Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncunun Rusya'ya gitmemesi tavsiyesinde bulundu.

Samet Akaydın Fenerbahçe'de süre alamamasına rağmen Montella tarafından A Millî Takım kadrosuna alınmış ve oynatılmıştı.

YÖNETİMDEN İZİN ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi ile görüşen 29 yaşındaki stopere izin çıktı. Sarı-Lacivertli kulüp, Samet Akaydın'ın bu isteğini kabul etti. Rusya ve Belçika'nın yanı sıra yurt içinden talipleri olan Millî oyuncunun kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli savunmacı bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıktı. 10 kez Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı terleten Samet Akaydın, bir kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahaya çıktı.  

 
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