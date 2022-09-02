Fenerbahçe'den Ronaldo yalanlaması

"BUNLAR DEDİKODU VE SENARYO"

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken çarşamba akşamı sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo'ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı.Bu iddia kısa sürede günün en çok tartışılan konusu haline geldi. Öyle ki kısa sürede Ronaldo ve Fenerbahçe hakkında 154 bini aşkın tweet atıldı. Ayrıca gün içinde Fenerbahçe token'larının değeri de yüzde 20 arttı.Sarı lacivertli kulüp ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.Fenerbahçe kaynakları Hürriyet'e yaptıkları açıklamada "" dediler.