Fenerbahçe'den Pezzella için 4 milyon euro

Kadrosundaki eksik bölgeler için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Giuseppe Pezzella için teklifi ortaya çıktı.



İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin, Parma'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için 4 milyon euro'luk teklif yaptığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin İtalyan futbolcuya da bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme sunduğu belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella, 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Giuseppe Pezzella'nın Parma ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.





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