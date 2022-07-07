Fenerbahçe'den Pezzella için 4 milyon euro

Fenerbahçe'nin, Parma'da forma giyen sol bek Giuseppe Pezzella için 4 milyon euro önerdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Pezzella için 4 milyon euro
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07 Temmuz 2022 16:13
Kadrosundaki eksik bölgeler için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Giuseppe Pezzella için teklifi ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerin, Parma'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için 4 milyon euro'luk teklif yaptığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin İtalyan futbolcuya da bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme sunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Pezzella, 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maçta süre aldı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Giuseppe Pezzella'nın Parma ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.

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