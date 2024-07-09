Fenerbahçe'den Merih Demiral hamlesi!

Transferde gaza basan Fenerbahçe, performansıyla EURO 2024'e damga vuran yıldız ismi gündemine aldı.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'YE: "GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ"
Haberde Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi.
Sarı lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ
Milli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli olduğunu belirtmişti. Oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi.
FIRMINO DA GÖNDERİLİYOR
Bir başka habere göre ise Al-Ahli teknik direktörü Matthias Jaissle; Allan Saint-Maximin, Merih Demiral ve Roberto Firmino için kulüp yönetiminden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği yazıldı.
Al-Ahli'ye 16.6 milyon euroya transfer olan Merih Demiral, Arabistan ekibinde 21 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen Merih Demiral ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE'YE: "GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ"
Haberde Al-Ahli'nin 26 yaşındaki milli stoperi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi.
Sarı lacivertli yöneticiler, bu gelişmenin ardından oyuncunun transferini bitirmek için gaza bastı.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ
Milli oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli olduğunu belirtmişti. Oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği kaydedildi.
FIRMINO DA GÖNDERİLİYOR
Bir başka habere göre ise Al-Ahli teknik direktörü Matthias Jaissle; Allan Saint-Maximin, Merih Demiral ve Roberto Firmino için kulüp yönetiminden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği yazıldı.
Al-Ahli'ye 16.6 milyon euroya transfer olan Merih Demiral, Arabistan ekibinde 21 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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