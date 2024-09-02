Fenerbahçe'den Medina'ya dev transfer teklifi!

Fenerbahçe, Boca Juniors'un yıldızı Medina için 15 milyon dolar teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'den Medina'ya dev transfer teklifi!
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02 Eylül 2024 09:26
Fenerbahçe'den Medina'ya büyük teklif!

11 milyon dolarlık teklifi reddedilen Fenerbahçe, Medina için daha yüksek bir teklif yaptı.

Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Christian Medina için teklifini yükseltti.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; daha önce Medina için Boca Juniors'a 11 milyon dolar öneren ancak bu teklifi geri çevrilen Fenerbahçe, bir kez daha teklifi sundu. Fiorentina'nın 14 milyon dolarlık teklifinin geri çevrildiği noktada sarı lacivertliler, 15 milyon dolar ve bir sonraki satıştan yüzde 20 önerdi.

Boca Juniors cephesi ise transfer döneminin kapalı olması ve Medina'nın kadrodaki en önemli oyunculardan biri olması nedeniyle transfere karşı olduğu belirtildi. Boca'nın bu transfere izin vermesinin tek yolunun, 20 milyon dolarlık serbest kalma maddesinin kullanılması olduğu da vurgulandı.

Medina ise bu teklifler sonrası kulübünden ayrılık için izin istediğinin altı çizildi.

OLİMPİYATLARDA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Medina, Arjantin'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer aldı.

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