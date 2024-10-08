Fenerbahçe'den Medina açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sarı-Lacivertliler ile anılan Arjantinli futbolcu Cristian Medina ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Medina açıklaması!
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08 Ekim 2024 01:23
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Arjantinli yıldız Cristian Medina ile ilgili de konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR"

Ilıcalı, 22 yaşındaki futbolcu için "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocak'ta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?
 Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı. Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.




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