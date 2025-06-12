Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor.
AL NASSR İLGİLENİYOR
Newcastle United ve Milan, Güney Koreli stopere ilgi gösteriyor. Ancak tüm bu ilgilere rağmen, yıldız oyuncunun transferine en yakın kulüp şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr olarak görülüyor. Suudi kulübünün Kim Min-Jae'ye oldukça cazip bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE DEVREYE GİRİLECEK
Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer Kim Min-Jae, Al Nassr ile anlaşamazsa sarı-lacivertliler devreye girmeye hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 maça çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol kaydetti.
AL NASSR İLGİLENİYOR
Newcastle United ve Milan, Güney Koreli stopere ilgi gösteriyor. Ancak tüm bu ilgilere rağmen, yıldız oyuncunun transferine en yakın kulüp şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr olarak görülüyor. Suudi kulübünün Kim Min-Jae'ye oldukça cazip bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.
TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE DEVREYE GİRİLECEK
Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer Kim Min-Jae, Al Nassr ile anlaşamazsa sarı-lacivertliler devreye girmeye hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 maça çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol kaydetti.
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