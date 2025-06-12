Fenerbahçe'den Kim-Min Jae'ye yakın markaj!

Fenerbahçe, eski oyuncusu Kim-Min Jae'nin Bayern Münih'deki durumunu yakından takip ediyor.

calendar 12 Haziran 2025 11:13
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Kim-Min Jae'ye yakın markaj!
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Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin durumunu yakından takip ediyor.

AL NASSR İLGİLENİYOR

Newcastle United ve Milan, Güney Koreli stopere ilgi gösteriyor. Ancak tüm bu ilgilere rağmen, yıldız oyuncunun transferine en yakın kulüp şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr olarak görülüyor. Suudi kulübünün Kim Min-Jae'ye oldukça cazip bir teklif sunduğu ve oyuncunun bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞMEZSE DEVREYE GİRİLECEK

Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer Kim Min-Jae, Al Nassr ile anlaşamazsa sarı-lacivertliler devreye girmeye hazırlanıyor.


PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 43 maça çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol kaydetti. 


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