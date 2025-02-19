Fenerbahçe'den KAP'a sermaye tavanı açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den KAP'a sermaye tavanı açıklaması
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19 Şubat 2025 17:46
Son güncelleme 19 Şubat 2025 19:22
Fenerbahçe Kulübü, sermaye tavanına dair Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, 2025-2029 yılları arasında belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama:

"Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek 2025-2029 yılları için , Şirketimiz mevcut 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 Türk Lirası'na (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,

Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin "Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadili ile kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı 19.02.2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, ekteki şekilde tadiline karar verilmiştir."






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