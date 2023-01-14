Ara transferin başlaması ile birlikte Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesecek gibi görünmüyor. Santrfor ve sol bek transferi yapacağı iddia edilen Fenerbahçe'de kaleci transferinin de gündeme geldiği iddia edildi.Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan ve Jesus'un da "Yetersiz" şeklinde rapor verdiği Altay Bayındır'ın yerine Fenerbahçe'nin kaleci aradığı iddia edildi. Gündemdeki ismin ise Brentford'un Arnavut kalecisi Thomas Strakosha olduğu öğrenildi.Premier Lig kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Strakosha, geçtiğimiz sezon Napoli'nin kalesini korumuş ve İstanbul'da Galatasaray'dan yediği hatalı golle hatırlarda kalmıştı.27 yaşında ve 1.93 boyunda olan Strakosha'nın piyasa değerinin 5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. 2019 haziranındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro idi. Thomas Strakosha'nın menajeri ile temasa geçildiği, kulübü Brentford ile de temas kurulmasının an meselesi olduğu iddia ediliyor.