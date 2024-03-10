Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den hakem tepkisi
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10 Mart 2024 19:53
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

"BU BİR HAKEM REZALETİ"

Maçın sık sık durdurulmasına tepki gösteren Dündar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bir hakem rezaleti izliyoruz. Kadir Sağlam sahaya futbol oynatmak için değil, sık sık oyunu durdurmak ve Fenerbahçeli futbolculara Trabzonspor maçı öncesinde bol sarı kart göstermek için çıkmış!"

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