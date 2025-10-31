Fenerbahçe, Avrupa'daki gurbetçi yetenekleri yakından takip ediyor.
Bu kapsamda, Augsburg formasıyla dikkat çeken Mert Kömür'ün Sarı-Lacivertlilerin radarına girdiği öğrenildi.
20 yaşındaki on numara, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 2 asistle öne çıktı.
DEVİN ÖZEK DEVREDE
Can Uzun'un Frankfurt'ta gösterdiği çıkışın ardından Mert'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, futbol direktörü Devin Özek önderliğinde transfer için ilk adımları atmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda, Augsburg formasıyla dikkat çeken Mert Kömür'ün Sarı-Lacivertlilerin radarına girdiği öğrenildi.
20 yaşındaki on numara, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 2 asistle öne çıktı.
DEVİN ÖZEK DEVREDE
Can Uzun'un Frankfurt'ta gösterdiği çıkışın ardından Mert'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, futbol direktörü Devin Özek önderliğinde transfer için ilk adımları atmaya hazırlanıyor.