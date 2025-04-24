Fenerbahçe'den Federico Chiesa sürprizi!

Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de Federico Chiesa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul edebileceğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Federico Chiesa sürprizi!
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24 Nisan 2025 12:22
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.

Takımdan ayrılacak oyuncularla vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yeni sezonda kadroyu yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan Federico Chiesa için girişimler hız kazandı.

İngiltere basınında yer alan ve İtalyan kaynak Calciomercato'ya dayandırılan habere göre; Federico Chiesa, Liverpool'un Mohamed Salah ile sözleşme yenilemesi sonrasında takımdaki geleceği konusunda endişeye kapıldı. Daha az forma şansı bulacağını düşünen 27 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılma kararı aldı.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Haberde, İtalyan yıldızın Fenerbahçe'den gelen teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun onayıyla transferi bitirmek istiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Liverpool forması giyen Federico Chiesa, 2024-2025 sezonunda şu ana kadar tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

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