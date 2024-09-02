Fenerbahçe'den Eyüpspor'a Peres önerisi

Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi Luan Peres'i Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a teklif etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Eyüpspor'a Peres önerisi
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02 Eylül 2024 16:20
Son güncelleme 02 Eylül 2024 16:43
Fenerbahçe'den yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Luan Peres ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Luan Peres'in adı ülkesi Brezilya'dan çeşitli ekiplerle anılıyordu. Ancak Peres'in yaptığı görüşmeler uzadı ve Fenerbahçe'den devreye girdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Fenerbahçe, stoper arayışlarına devam eden Eyüpspor'la hafta sonunda iletişime geçti ve Peres'i teklif etti.

30 yaşındaki Luan Peres'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 23 maçta sahaya çıkan Peres, 1 kez gol sevinci yaşadı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ligde Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından, "Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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